 

Петр Порошенко на переговорах с Ильхамом Алиевым визит в Давос

 

Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

"Порошенко проводит переговоры с президентом Азербайджана", — написал Цеголко в среду в своем микроблоге в Twitter.

На фото, которым Цеголко проиллюстрировал свою публикацию, на встрече президентов присутствуют главы МИД и Минфина Украины Павел Климкин и Александр Данилюк, а также замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев.

Другие подробности не сообщаются.

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