 

Сейсмологи предупреждают о еще одном мощном землетрясении в Италии

 

Специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) не исключают повторения подземных толчков, сопоставимых по разрушительной силе или даже еще более мощных, чем те, что произошли в среду утром в центральной части страны, передает РИА Новости.

В итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в среду в 10.25 (12.25 мск) зарегистрирован подземный толчок магнитудой 5,3, колебания земной поверхности явственно ощущались во многих городах и селениях центральной Италии, в том числе, в Риме. Затем в течение часа были зафиксированы еще два толчка магнитудой 5,4 и 5,3. В 11.25 (13.25 мск) в этом же районе произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки привели к определенным разрушениям, однако обошлось без крупных потерь, так как основной ущерб этой зоне уже причинили предыдущие землетрясения, произошедшие в августе-октябре 2016 года. Данных о жертвах нет.

По информации сейсмологов, все колебания земной поверхности были зарегистрированы на ограниченной территории длиной 10-15 километров и шириной 5-6 километров, находящейся в зоне очень высокой сейсмической активности. Именно в этой зоне были зарегистрированы подземные толчки в 2009 году, а затем и три землетрясения магнитудой 5,9-6,5 во второй половине 2016 года. Здесь же 2 февраля 1703 года произошло историческое землетрясение магнитудой 6,7.

Тем не менее, сегодняшние подземные толчки выходят за рамки наблюдений, проводимых в последние годы итальянскими сейсмологами. Эксперт Ingv Алессандро Амато назвал нынешнее явление "новым феноменом в недавней истории", отметив, что никогда прежде здесь не фиксировалась серия из четырех подземных толчков магнитудой более 5,0 в течение всего трех часов.

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