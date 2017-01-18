Захарова рассказала о попытке завербовать российского дипломата

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что буквально за несколько дней до ухода администрации Барака Обамы американскими спецслужбами была предпринята попытка завербовать сотрудника российского дипкорпуса в США, передает РИА Новости.

«То, что рассказал накануне Сергей Лавров, — это небольшая часть того, с чем мы сталкивались. Один из последних вербовочных подходов был осуществлен 14 января. То есть, представляете, команда Обамы вот-вот уже уходит, она сейчас должна заниматься передачей дел новому президенту, новой команде, и несмотря на это, все методы, которые были использованы в отношении России, они только набирают обороты», — сказала она.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о частых попытках вербовки российских дипломатов в США во время президентства Барака Обамы.

Он привел пример: в апреле 2016 года спецслужбы США пытались завербовать советника посольства России в Вашингтоне. Также он опроверг сведения о якобы слежке за сотрудниками дипведомства США в Москве.