Почему в Азербайджане в прошлом году стали закрываться банки? Что ожидает рынок банковских услуг в стране? Эти вопросы не дают покоя гражданам страны. Что же на самом деле случилось?

Банковский эксперт Акрам Гасанов в беседе с haqqin.az напомнил, что азербайджанские банки, как и финансовые учреждения других стран мира зарабатывали «традиционным путем», выдавая кредиты под далеко не маленькие проценты. И на эти кредиты был спрос, что вызывало появление все новых и новых банков.

Собирались депозиты под высокие проценты, выдавались кредиты. Но затем наступил кризис. Погашать кредиты стали не вовремя, или вообще выданные деньги переходили в разряд невозвратных. Но банки худо-бедно покрывали свои обязательства по ранее привлеченным депозитам за счет новых вкладов. Долго так продолжаться не могло и в конце 2015 года наступила точка невозврата: у банков начали отбирать лицензии.

Эта история характерна не только для Азербайджана. Она повторилась в Украине, России, Казахстане.

Можно ли сейчас считать, что банков, подверженных риску банкротства не осталось?

Эксперт Акрам Гасанов отметил, что процесс закрытия банков как мера по оздоровлению банковской сферы страны - абсолютно верное решение. «Дело надо довести до конца. Центральному банку Азербайджана и Палате по надзору над финансовыми рынками предстоит закрыть еще как минимум 10 банков, «деятельность» которых дискредитирует всю банковскую сферу», уверен Гасанов.

Дело в том, что работа субъектов финансового рынка взаимосвязана. В частности, в стране немало банков, которые не возвращают клиентам вклады. Среди них есть известные, широко разрекламированные банки.

«А ведь есть банки с высокой степенью надежности, такие как, к примеру, Kapital Bank или Pasha Bank. Но население может потерять в целом доверие ко всей банковской системе. Кроме, того под мощную рекламу и дутые проценты по вкладам, «плохие» банки (назовем их так условно) переманивают клиентов у «хороших» банков. Поэтому, процесс очистки следует довести до конца, не взирая на то, кто стоит за тем или иным финансовым учреждением», - заявляет Гасанов.

По его словам, государство открыто признало критическую ситуацию и приняло радикальные меры в отношении Международного банка и банка «Стандарт». Следовательно, нет никаких оснований закрывать глаза на нездоровую деятельность оставшихся вне санкций финучреждений.

«Плохие» брали у государства кредиты, а затем выдавали деньги под мизерные проценты своим близким и знакомым. При этом всем остальным клиентам давали кредиты под очень высокие проценты, порой брали «шапку» и т.д.

«Девальвация вскрыла все эти нарывы в банковской сфере. Теперь многие банки не могут вернуть кредиты, которые брали у государства. Повторюсь, «своим» клиентам были выданы средства под низкие проценты при очень сомнительных условиях вероятности возвращения капитала. А тех, кому дали под высокие проценты они просто перегрузили поборами. Ничего другого как в 2017 году продолжит очистку банковской сферы не остается».

Эксперт отметил, что банки подобные Access или Bank of Baku, которые выдвигали к клиентам жесткие требования, касающиеся погашения кредитов и не брали откатов, оказались стабильными и здоровыми.

В целом, по мнению Гасанова, при продолжении процесса оздоровления банковская сфера станет эффективной и надежной, а это приведет значительному привлечению капитала.