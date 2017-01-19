Скандальную сцену с участием азербайджанского боксера уберут из турецкого фильма

Актер Шахан Гекбахар объявил, что сцена с участием турецкого и азербайджанского боксеров, ставшая причиной бурных дискуссий, будет удалена из фильма «Реджеп Иведик 5». Об этом актер заявил в своем Инстаграме.

«По поводу одного из фрагментов фильма началась грязная полемика, - заявил Гекбахар. – Я делаю свои фильмы, чтобы смеяться и смешить. Всегда так было. Но если хотя бы один брат-азербайджанец недоволен, то и мне это не нравится. Поэтому я снимаю этот эпизод из фильма. Это и в знак дружбы между братскими народами, и для того, чтобы сорвать планы тех, кто планировал источать негатив на наш фильм».

Напомним, что пятая часть популярнейшего фильма выйдет на большие экраны 17 февраля. На этой неделе был продемонстрирован трейлер комедии. В одном из фрагментов главный герой, которого играет Гекбахар, выходит на ринг в качестве турецкого боксера и дерется с соперником из Азербайджана. Сначала турок предлагает азербайджанцу не слишком усердствовать, намекая на братские отношения двух стран. Но спортсмен из Азербайджана заявляет, что приехал биться и бьет турка. После этого со словами «Я пришел сюда, чтобы разбить твой рот и нос, брат» турецкий боксер наносит удар, после которого азербайджанец улетает в край ринга.

Трейлер вызвал серьезное недовольство в соцсетях, причем как в азербайджанских, так и в турецких. Свое негативное отношение высказали представители общественности, в том числе депутат турецкого парламента Недждет Юнювар, который заявил, что обратится к актеру и к создателям фильма с просьбой убрать этот фрагмент. Была даже подготовлена петиция, в которой говорилось о бойкоте картины в том случае, если сцена не будет удалена.

Отрадно, что создатели киноленты осознали свою ошибку и своевременно признали ее, положив конец нелицеприятным дискуссиям.