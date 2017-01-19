 

Эрик Хачатуров подписал Бакинскую декларацию и хочет приехать в Азербайджан

Автор: Отдел Армении 

Несколько недель назад haqqin.az представил вниманию читателей интервью армянского предпринимателя Эрика Хачатурова, проживающего в Санкт-Петербурге.

Э.Хачатуров узнав из СМИ о посещении армянскими гражданскими активистами Баку, создании армяно-азербайджанской мирной платформы и миротворческих усилиях активистов новой плеяды гражданской дипломатии, обратился в редакцию haqqin.az и изъявил желание поделиться своими мыслями о перспективах примирения двух враждующих народов и открыто заявил о готовности присоединиться к миротворческой платформе. Более того, в своем интервью Э.Хачатуров отметил, что среди армян, проживающих в России, идея мирной платформы и народной дипломатии обрела большую и искреннюю поддержку.

«Армения и армяне устали от бессмысленной войны», заявил в своем интервью армянский предприниматель.

Несколько часов назад Э.Хачатуров подписал Бакинскую декларацию о создании армяно-азербайджанской миротворческой платформы и выразил желание поскорее посетить Баку и сделать все для расширения мирной группы и вовлечения в нее армян, участвующих в диаспорских организациях России.

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