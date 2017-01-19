Так комментируют сегодня независимые СМИ итоги пятилетних переговоров Тбилиси и Москвы относительно транзита российского газа в Армению.

Haqqin. az уже сообщал о достигнутой договоренности между «Газпром экспорт», дочерней компанией российского гиганта «Газпрома» и грузинской стороной об условиях поставок российского газа в Армению.

Надо воздать должное упорству грузинской стороны, которая довольно долго – целых пять лет настаивала на том, что в качестве транзитной платы грузинская сторона получает 10% от перекачиваемого газа.

«Газпром» же предлагал Грузии взять за основу обычную международную практику - платить за транзит деньгами. И вот, то, что было «невозможно» для грузинской стороны в течение многих лет, вдруг стало вполне приемлемым и даже «выгодным»: стороны, как говорит глава Минэнерго Грузии Кахи Каладзе, «согласовали оптимальное предложение».

Оно заключается в том, что «Газпром» будет платить за транзит в Армению «одну из самых высоких цен в Европе», а также, в случае дефицита газа в Грузии, поставлять ей топливо по льготной цене - 185 долларов за 1 тысячу кубометров вместо прежних 215. Все бы ничего, да около 80 грузинских НПО страны обратились к правительству с требованием рассекретить достигнутое с «Газпромом» договорённости. Правительство держит круговую оборону. Однако мир не без добрых людей, и журналистам удалось разузнать, что в ходе завершающих встреч с главой Газпромэкспорта Еленой Бурмистровой cтороны согласились, что либо они переходят на финансовую оплату за транзит, либо сохраняются прежние условия сделки - 10% от общего объема поставок газа в Армению.

Тут-то Е. Бурмистрова и предложила Грузии перейти на расчеты за услуги в денежной форме на базе ставок, применяемых в странах ЕС. С чем грузинская сторона и согласилась.

Теперь правительству страны приходится ломать голову над ответом отечественным экспертам, подсчитавшим, что сделка обещает Грузии порядка 20-миллиона ущербом. Очень хочется журналистам, и не только грузинским, что скажет по данному поводу К.Каладзе, клятвенно заверявший недавно их, что позиция Грузии в столь щепетильном для Азербайджана вопросе остается неизменной.

Ну и последнее. В настоящее время Грузия закупает основной объем газа в Азербайджане. Ранее Азербайджан поставлял газ по цене 190 долл США/1000 м3, но после переговоров с SOCAR в марте 2016 г, эта цена была снижена.

Мнение грузинского эксперта Георгия Хухашвили по неожиданной уступчивости, проявленной Грузией следующее: «Я не исключаю, что российская сторона воспользовалась имеющимся в ее распоряжении инструментарием давления. Однако не следует забывать, что Россия сейчас выступает с позиций державы конкурентной с США. Было бы сильным преувеличением считать новый контракт уступкой с нашей стороны. Скорректированные условия ничем не хуже тех, которые есть у других стран».