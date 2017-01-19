ЦРУ выложило в интернет почти 1 млн рассекреченных документов

В Интернете появились более 12 млн страниц бывших секретных документов ЦРУ. 33 тысячи файлов касаются России, не менее 150 тысяч документов - постсоветских республик. База данных будет постоянно пополняться. Об этом сообщает радио "Немецкая волна".

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) во вторник, 17 января, выложило в открытый доступ в интернете около 930 тысяч рассекреченных документов на 12 миллионах страниц. Электронная база данных ЦРУ вмещает в себя документы периода 1940-1990-х годов, включая эпоху холодной войны, Корейской войны и войны во Вьетнаме.

При вводе в поисковую систему слова "Россия" база данных выдает более 33 тысяч документов, "Украина" - более 11 тысяч, "Германия" - свыше 73 тысяч. На запрос с аббревиатурой "СССР" архив показывает более 150 тысяч документов.

Ранее доступ к ним можно было получить только лично в Национальных архивах США в Вашингтоне.

По закону США, спецслужбы обязаны пересматривать секретные документы давностью более 25 лет и принимать решение об их возможном рассекречивании. Таким образом, архив рассекреченных документов США постоянно пополняется.