Обама поделился планами на будущее

Уходящий президент США Барак Обама сообщил, что не собирается в обозримой перспективе претендовать на какие-либо выборные должности. Он рассказал о том, чем займется после окончания срока своего президентства в Белом доме на своей последней пресс-конференции на посту главы государства, передает ТАСС.

"Я не собираюсь в ближайшее время претендовать на какие-либо выборные должности, - отметил он. - Я хочу побыть немного в тишине, не слушать своих выступлений".

Обама подчеркнул, что может попробовать даже что-то написать. "Для меня важно выждать достаточно времени, чтобы проанализировать этот удивительный опыт (полученный на посту президента)", - рассказал нынешний хозяин Белого дома.

"Я хочу потратить драгоценное время на моих девочек Сашу и Малию", - заключил он.

Сразу после инаугурации, которая пройдет 20 января, Обама вместе с семьей отправится на отдых.

Также президент США сообщил, что ни одна из его дочерей не собирается заниматься политикой.

После восьми лет пребывания в Белом доме он переедет в частный особняк, арендованный в одном из респектабельных районов в центре Вашингтона. Как сообщал Обама, его семья собирается остаться в американской столице еще на пару лет, пока младшая дочь Саша не окончит школу. Старшая дочь Малия этой осенью начнет учиться в престижном Гарвардском университете в штате Массачусетс.