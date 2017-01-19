Индия намеревается пересмотреть военную доктрину и перейти к принципу "холодного старта", который подразумевает мгновенное начало войны с соседними Китаем и Пакистаном, и всё это на фоне угрозы терроризма и ядерной войны, передает Defense News.

Принцип "холодного старта" подразумевает быструю мобилизацию бронетехники и войск вдоль границ государства ещё до наступления критического уровня ядерной угрозы. Сообщается, что данный принцип будет обсуждаться между военным и политическим руководством страны для его возможного включения в новую доктрину государства.

Сейчас доктрина полностью не оформлена, были введены в оборот только отдельные термины, такие, например, как "упреждающее нападение" или "упреждающие операции ограниченного действия".

Военные специалисты утверждают, что принцип "холодного старта" усилит напряжённость между Индией и Пакистаном, так как основным риском является запуск обмена ядерными ударами между государствами.

Как при этом отмечается, у политического и военного руководства Индии есть понимание того, что ядерное оружие — это не оружие войны и до ядерной угрозы всегда есть место обычному вооружённому конфликту. И, по всей видимости, в этом удалось убедить Пакистан. Ведь все понимают, что ядерное нападение неминуемо повлечёт возмездие и последствия будут ужасающими.

Аналитики полагают, что при нынешнем правительстве у Моди есть все шансы утвердить принцип "холодного старта" в военной доктрине Индии. По их мнению, новая доктрина позволит подготовиться к войнам будущего, которые будут начинаться мгновенно и продолжаться недолго, а проходить будут в более высоком темпе. Новой доктриной предполагается совместное использование всех видов войск, что потребует нового, более высокого уровня координации военных операций. А если доктрину одобрят, последуют закупки новых спецтехники и вооружения. Произойдёт переход от платформоцентрической к сетецентрической войне. Армии понадобятся не только мобильные воздушные платформы, но и быстрые машины на земле, потребуется усовершенствовать сбор, разведку и наблюдение вдоль границ с Китаем и Пакистаном.