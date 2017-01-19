 

Разведслужбы США изучают, получал ли Трамп деньги из России

 

Разведслужбы США изучают, мог ли избранный президент США Дональд Трамп получать деньги из России, пишет новостной портал McClatchyDC cо ссылкой неназванные источники, передает РИА Новости.

Ранее неподтвержденные и опровергавшиеся российской стороной обвинения в финансировании Трампа были опубликованы в анонимном докладе порталом BuzzFeed. Трамп заявил, что у него нет никакого бизнеса в России и что Россия никогда не использовала "рычаги давления" на него.

Однако источник McClatchyDC утверждает, что агентства стали расследовать подобные предположения еще до публикации анонимного досье. "ФБР и пять других правоохранительных служб на протяжении месяцев проводили расследование попыток России повлиять на выборы в ноябре, включая вопрос о том, могли ли деньги из Кремля скрытно помочь избранному президенту Дональду Трампу", — пишет издание со ссылкой на два анонимных источника.

"Участвуют в расследовании ФБР, ЦРУ, Агентство национальной безопасности, министерство юстиции, сеть по расследованию финансовых преступлений Минфина и представители офиса директора национальной разведки", — говорится в сообщении.

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