Новый президент США Дональд Трамп изъявил желание, чтобы делегация из Тайваня приняла участие на его инаугурации. Д.Трамп потребовал, чтобы Китай никогда не смел что бы то ни было диктовать Америке.

«Я не понимаю, почему мы должны придерживаться политики единого Китая», - позже добавил Трамп в эфире телеканала Fox News.

Далее Трамп продолжил конфронтацию с китайскими властями, открыто заявив, что действия Китая в некоторых областях наносят вред США, в частности до сих пор нет торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном, и из-за этого Америке приходится расплачиваться с Китаем по высоким тарифам.

«На нас болезненно сказывается девальвация в Китае и огромные налоги для нас на границах (в то время как мы не взимаем их с китайцев), а также строительство мощных баз в Южно-Китайском море и отсутствие помощи в вопросе с Северной Кореей», — заявил новый президент.

Особенно же возмутило его обращение Пекина по поводу Тайваня. «Я не хочу, чтобы Китай указывал мне, что я должен делать, — заявил Трамп, комментируя негативную реакцию властей КНР на его телефонный разговор с главой Тайваня Цай Инвэнь. - Это был звонок мне - не я звонил. Он был очень коротким и содержал лишь поздравления с победой. Почему другая страна считает себя вправе говорить, что я не должен был принимать этот звонок?»

Все это делается потому, уверен российский политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов, что в дальнейшем приоритетом администрации Трампа среди великих держав станет именно Китай, давно обративший на себя внимание и избранного президента, и его внешнеполитической команды, и вообще реалистского крыла республиканского истеблишмента страны.

В США рассматривают Китай в качестве своего главного соперника в мире. Что же касается России, то предполагается ее смещение на задний план. «Так что Вашингтон будет стремиться проводить более дифференцированную политику в отношении той или иной постсоветской страны, которая с его точки зрения может быть ключевой для создания там бизнеса и извлечения значительной прибыли. А соперничество с нулевым исходом между США и Китаем сделает конфликт между двумя странами более вероятным.

Одним из потенциальных очагов напряженности станет и программа Северной Кореи по ядерному оружию. США уже принимают меры, чтобы предотвратить нападение Северной Кореи на них или Южную Корею путем расширения усовершенствованных систем ПРО. Новая администрация Трампа могла бы дополнить эти усилия военными действиями, чтобы усилить давление на Китай. Но любые действия по привлечению технологии создания ядерного оружия в Японию или на Корейский полуостров, то, что Трамп объявил приемлемым в ходе кампании, создали бы кризис в Северо-Восточной Азии, подобного которому мир не видел со времен Корейской войны», - подчеркнул Д.Суслов.

Между тем в экспертных кругах России есть и другое видение американо-китайского взаимодействия. Лидер ЛДПР Жириновский, к примеру, выступая в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» недвусмысленно заявил, что Россия должна помочь новой администрации Трампа в противостоянии с Китаем, в обмен на восстановление геополитического влияния Москвы на всем постсоветском пространстве, включая Прибалтику. Политик признался, что он бы пошел на эту сделку.

Но давайте рассмотрим, выиграет ли мир от китайско-американского противостояния.

В беседе с haqqin.az профессор Пан Давэй, директор Центра исследований России и Центральной Азии Академии общественных наук при Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отметил, что Китай очень мощная страна и он готов ответить на все вызовы.

«От вражды к Китаю ни одна страна не выиграет. Мы проводим миролюбивую политику, и я бы не советовал кому-нибудь испытывать наши нервы. И очень скоро Трамп поймет, что от вражды с Китаем потеряют только США. В долгосрочной перспективе США и Китай нуждаются в более глубоком диалоге, и мир только выигрывает, если американо-китайские отношения буду развиваться по верному пути», - сказа китайский эксперт.

Другой китайский политолог, профессор Шанхайского университета Чжан Цзяньжун, вообще считает, что если США перейдут линию дозволенности в отношениях с Китаем, то Пекин может отреагировать достаточно жестко.

«Пока мы эти заявления рассматриваем как продолжение предвыборной риторики. Но вопрос Тайваня для нас болезненный, и эта та красная черта, через которую мы не можем переступить и будем реагировать в вопросе нашей целостности жестко. Поэтому Трампу следовало бы не накалять с нами отношения, а, напротив, дружить, так как это и в интересах США», - заключил политолог.

Так что, судя по всему, антикитайская карта будет разыгрываться Трампом не для того, чтобы поставить Пекин на место, а чтобы вынудить его быть более покладистым.