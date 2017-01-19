Правительство Израиля обратилось к Азербайджану: Лапшин готов извиниться

Израиль подготовил и передал Азербайджану свое предложение для решения вопроса блогера Александра Лапшина, сообщает haqqin.az со ссылкой на израильское издание Haaretz.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, попросившего не называть его имени из-за щепетильности вопроса, Израиль предложил официальному Баку передать письмо с извинениями Лапшина за то, что он посетил оккупированные территории Азербайджана, делал публичные заявления против нашей страны и незаконно пересек ее границы.

В Израиле надеются, что Азербайджан, в свою очередь, отменит ордер на арест блогера и откажется от его экстрадиции. Также подчеркивается, что письмо с извинениями уже сформулировано и осталось лишь дождаться согласия Азербайджана. Как только согласие будет получено, письмо сразу же будет передано Министерству иностранных дел нашей страны.

Израильский чиновник считает, что письмо с извинениями может разрулить кризисную ситуацию, создавшуюся после ареста Лапшина, и устроить все стороны – Азербайджан, Беларусь, Израиль и Россию. Он отметил, что азербайджанская сторона не отвергла предложение, но пока не ответила.

Напомним, что в апреле 2011 года и октябре 2012 года Александр Лапшин, являющийся гражданином Израиля и России, посетил оккупированные земли Азербайджана в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне. Кроме того, 6 апреля и 29 июня 2016 года Лапшин делал публичные призывы, направленные против территориальной целостности Азербайджана, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В сообщении Генпрокуратуры Азербайджана говорилось, что по факту возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджана, а сам Лапшин был объявлен в межгосударственный розыск.

Лапшин был задержан в Минске в декабре прошлого года по запросу Азербайджана в Интерпол и решением белорусского суда был арестован на два месяца. Этого должно было быть достаточно для подготовки документов для экстрадиции блогера в Азербайджан.