 

ЦРУ обнародовало секретный доклад о Гейдаре Алиеве фотодокументы

Автор: Отдел информации 

Как уже сообщал ранее haqqin.az ЦРУ выложило в интернет почти миллион рассекреченных документов. Первичное ознакомление показывает, что в огромном архиве ЦРУ содержатся некогда секретные документы, касающиеся политической и экономической жизни советского Азербайджана.

Один из документов под номером CIA-RDP84T00926R000100100006-7 датирован октябрем 1983 года. Он представляет собой доклад о Гейдаре Алиеве, который годом ранее занял должность первого заместителя председателя Совета министров СССР. Примечательно, что 20-ти страничный доклад «Гейдар Алиев: его новая роль в Совете министров СССР» был рассекречен ЦРУ лишь в 2011 году, а появился в открытом доступе несколько часов назад.

В докладе говорится, что Гейдар Алиев до назначения в Совете министров СССР возглавлял КГБ Азербайджанской ССР и коммунистическую партию этой республики. Когда Андропов стал генеральным секретарем, Гейдар Алиев стал продолжать его политику, сфокусировавшись на дисциплине и борьбе с коррупцией в Азербайджане.

В документе, направленном в ЦРУ говорится, что в годы правления Алиева экономика в Азербайджане начала расти и наблюдалось развитие во многих отраслях.  При этом одной из причин экономического роста в Азербайджанской ССР при Гейдаре Алиеве называется его борьба с коррупцией.

Успешная деятельность Гейдара Алиева в Азербайджане привела к тому, что Андропов сделал ставку на его управленческий талант, что обусловило скорый переход на должность в Москву в Совет министров СССР.

Далее в докладе подробно приводятся реформы, проведенные в экономике Азербайджанской ССР при руководстве Гейдара Алиева и подробный анализ развития большинства секторов экономики Азербайджанской ССР. К докладу также прикреплено личное дело Гейдара Алиева с указанием фактов из его биографии и фотографией.

Большинство фактов в докладе ЦРУ о советском Азербайджане и его руководителе Гейдаре Алиеве сегодня общеизвестны, и мало у кого вызовут особый интерес. Однако стоит учесть, что этот доклад для ЦРУ, подготовленный, скорее всего сотрудниками ЦРУ из посольства США в Москве, был направлен в Вашингтон в 1983 году. СССР был закрытой и тоталитарной страной, и столь подробная, всесторонняя информация о советских чиновниках и ситуации в периферии говорит о высоком профессионализме американских агентов-аналитиков.

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