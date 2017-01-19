Пока мировые информационные агентства с нетерпением ожидают последней пресс-конференции Барака Обамы в президентском качестве – она пройдет довольно поздно по европейскому времени, а затем готовятся освещать инаугурационные торжества в Вашингтоне, имеет смысл вделать обзор военной картины в Сирии и Ираке.

Ведь за сменой власти в США фокус надолго сместится с событий на Ближнем Востоке, а тут за последние дни произошло много интересного и важного. В первую очередь следует отметить успех наступающих сирийских подразделений в Мосуле. Судя по последним сообщениям, им удалось захватить практически полностью восточную часть города и выйти ко всем пяти мостам через реку Тигр. Ожидалось, что исламисты окажут ожесточенное сопротивление в университетском комплексе, превращенном в, казалось, неприступный оборонительный район, но они не стали за него цепляться и сосредоточились на эвакуации на западный берег.

Какие-то очаги сопротивления в захваченной части города еще остаются, но уже ясно, что главные события будут происходить теперь уже при штурме западных районов. Будет ли предпринято форсирование реки или сирийцы постараются ударить с юга и севера из пригородов, покажет ближайшее время. Не исключено, что нынешнее расположение противников через естественную преграду на какое-то время будет использовано для передышки. Отсутствие жесткого сопротивления в Мосуле объясняется в том числе и тем, что часть отрядов ИГИЛ была переброшена из этого города в район Дейр-из-Зора – самый восточный форпост войск Асада в Сирии. Они тут находятся в полном окружении с 2014 года. Все это время снабжение осуществлялось по воздуху.

В течение последних нескольких дней исламисты смогли разрезать группировку в Дейр-из-Зоре пополам. Теперь большая часть города отрезана от аэродрома, на который прибывали подкрепления и боеприпасы. Сейчас действие транспортных вертолетов практически невозможно, в том числе и для эвакуации обороняющихся. Подоспевшее исламистам подкрепление постарается добить окруженные части. Специфику сирийской войны хорошо показывает диверсионная акция, предпринятая «Армией ислама» на окраине Дамаска. Во вторник эта группировка привела в действие взрывчатку, заложенную под штабом механизированной бригады. Для этого был прорыт 300-метровый подземный тоннель под здание. В результате был убит ряд высших офицеров правительственной армии, включая двух генералов.

После диверсии последовала атака, которая, судя по всему, носила отвлекающий характер: в западной части Дамаска идут бои за долину Вади-Барада, откуда сирийская столица снабжается водой. Одновременно поступают сообщения о наступлении сирийских войск на с позором оставленную Пальмиру и удары со стороны захваченного Алеппо на восток, помогая наступлению протурецких отрядов в районе Эль-Баб с дальнейшим развитием на Ракку.

Войска Асада и его российских и иранских союзников при поддержке Турции спешат: сдав Мосул, «Исламское государство» усилит свои позиции в Сирии. Чем это может грозить, показывает пример разгромленной группировки в Дейр-из-Зоре. Кстати, все это обострение происходит на фоне уже забытого всеми мира, торжественно объявленного Россией и Турцией. От идеи встречи в Астане по поводу «мирного устройства» в Москве и Анкаре пока не отказались, но ее значение, и без того сомнительное, улетучивается просто на глазах. Тем интереснее будет посмотреть, как ответит на ближневосточные вызовы новая команда в Белом доме. Сделать вид, будто это их не касается, не выйдет.