 

Нападение на генконсульство Турции в Цюрихе

 

Генеральное консульство Турции в Цюрихе подверглось нападению, сообщает Anadolu.

Группа неизвестных запустила по зданию дипмиссии петарды и салюты, повредив фасад и разбив окна.

Полиция Цюриха проводит расследование, пытаясь выйти на участников незаконной акции. Анализируются данные с близлежащих камер видеонаблюдения. Власти обратились с просьбой к очевидцам дать показания в ближайшем полицейском участке.

В Швейцарии в последнее время возросло число акций, организуемых сторонниками PYD (ответвление террористической организации ПКК в Сирии).

На прошлой неделе в ходе акции протеста против терактов в Турции у офиса ООН в Женеве было задержано лицо с символикой террористов ПКК. 

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