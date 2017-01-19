Нападение на генконсульство Турции в Цюрихе

Генеральное консульство Турции в Цюрихе подверглось нападению, сообщает Anadolu.

Группа неизвестных запустила по зданию дипмиссии петарды и салюты, повредив фасад и разбив окна.

Полиция Цюриха проводит расследование, пытаясь выйти на участников незаконной акции. Анализируются данные с близлежащих камер видеонаблюдения. Власти обратились с просьбой к очевидцам дать показания в ближайшем полицейском участке.

В Швейцарии в последнее время возросло число акций, организуемых сторонниками PYD (ответвление террористической организации ПКК в Сирии).

На прошлой неделе в ходе акции протеста против терактов в Турции у офиса ООН в Женеве было задержано лицо с символикой террористов ПКК.