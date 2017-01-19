В Турции арестованы подозреваемые в убийстве посла России

Суд Анкары вынес решение об аресте двух задержанных в рамках расследования убийства посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает Anadolu.

Один из арестованных «в связи с причастностью к террористическому течению Фетхуллаха Гюлена (FETÖ)» - сотрудник полиции Серджан Башар.

В целом прокуратурой турецкой столицы накануне были допрошены несколько подозреваемых в причастности к покушению.

Наряду с С.Башаром на вопросы следователей отвечали предприниматель Энес Асим Силин, адвокат Серкан О., сотрудник полиции Гасан Т. и преподаватель вуза Абдулкадир Ш.

После допроса Абдулкадир Ш. был освобожден из-под стражи, тогда как Серджан Башар и Энес Асим Силин по решению суда арестованы и отправлены в тюрьму Синджан.

Нападение на Карлова произошло 19 декабря во время выступления на открытии выставки «Россия глазами турок», организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.

Нападавший был убит в ходе полицейской операции. Российский посол скончался от полученных ранений.