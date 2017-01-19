Ассанж отказался от экстрадиции в США

Адвокаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа сообщили, что он отказался от экстрадиции в США из-за несоблюдения названных им условий американскими властями. Об этом пишет The Washington Post.

Сообщалось, что Ассанж согласился на экстрадицию в США в том случае, если американские власти помилуют информатора WikiLeaks Челси Мэннинг. Действующий президент США Барак Обама сократил срок Мэннинг до весны 2017 года, не прибегнув к ее немедленному помилованию.

«Нет сомнений, что президент Обама сделал не то, чего добивался Ассанж. Ассанж заявлял, что Челси вообще не должна преследоваться, не должна отбывать десятилетия в тюрьме и должна быть отпущена немедленно», — сообщил представитель WikiLeaks в США Барри Поллак.