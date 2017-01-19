 

ИГИЛ потеряло четверть территории

 

«Исламское государство» в 2016 году утратило контроль примерно над четвертой частью ранее захваченных территорий в Сирии и Ираке, сообщает BBC со ссылкой на британскую аналитическую компанию IHS Markit.

По данным экспертов, в течение года джихадисты оставили почти 18 тысяч квадратных километров, сейчас площадь контролируемой ими территории составляет 60,4 тыс. квадратных километров.

То есть в 2016 году боевики «Исламского государства» утратили 23% ранее захваченных территорий, а годом ранее  14%, отмечается в докладе.

«ИГ понесло беспрецедентные территориальные потери в 2016 году. Это касается и районов, игравших ключевую роль в планах группировки»,  говорит старший аналитик IHS Markit Колумб Стрэк.

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