 

Skyscanner завлекает россиян в Азербайджан

Автор: Отдел информации 

Ведущий международный туристический поисковый портал Skyscanner обнародовал обзор «15 самых интересных стран для отдыха в 2017 году», основанный на статистике перелетов из России, передает haqqin.az.

Выяснилось, что интерес граждан России к Азербайджану, по данным Skyscanner, в сравнении с прошлым годом вырос более чем на 50%.

«Когда курорты Краснодарского края и пляжи Турции знаешь, как родную дачу, можно наконец подумать об отпуске в совершенно новом месте. Это необязательно будет дороже, зато интереснее — наверняка.

Мы изучили статистику перелетов из России и выяснили, какие страны больше всех выросли в популярности с прошлого года. Смотрите, где отдыхают искушенные путешественники, и вдохновляйтесь свежими идеями для следующего отпуска».

Рассказывая о нашей стране, эксперты Skyscanner отмечают, что «в Азербайджан не нужна виза, лететь недалеко, цены низкие. Когда вдобавок многие в стране говорят по-русски, очень легко почувствовать себя как дома — и все-таки за границей своих будней».

«Зажечься помогут огни ночного Баку и коктейли в панорамном ресторане 360 Bar Hilton Baku с видом на Бакинскую бухту и «Пламенные башни». Недалеко от столицы — зороастрийский Храм огня и горящая скала Янардаг: обернетесь одним днем, а ярких впечатлений хватит на неделю. Принять нефтяную ванну, перепробовать все сладости на рынке в Шеки, разгадать наскальные шарады Гобустана, сделать селфи на фоне гигантского ковра — список классных занятий в Азербайджане бесконечен».

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