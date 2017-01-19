Таможенный комитет не занимается созданием монополий. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом на пресс-конференции заявил глава Госкомтаможни Айдын Алиев.

«Я отсюда еще раз обращаюсь к бизнесменам и рядовым гражданам: если у них есть подобные факты, пусть обнародуют их. Насколько я знаю, якобы по факту создания монополий на таможне в прошлом году в Администрацию президента поступила всего одна жалоба. Если бы такие случаи имели место, подобных жалоб было бы сотни», - сказал Айдын Алиев, еще раз призвав бизнесменов обнародовать имеющиеся факты.