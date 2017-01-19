Генералов МНБ доставили в суд

Сегодня в Сабунчинском районном суде начинается процесс по делу еще одной преступной группировки в МНБ. В нее входили, в частности, глава Мониторингового центра МНБ генерал Теймур Гулиев, начальник Управления по борьбе с транснациональной преступностью генерал Субахир Гурбанов, его заместитель полковник Физули Алиев, начальник Оперативно-технического управления МНБ генерал-майор Натаван Мурватова и другие, сообщает Qafqazinfo.

Председательствует на процессе судья Бакинского военного суда Габиб Гасанов, который проведет подготовительное заседание.

Обвиняемые уже доставлены в здание суда, в том числе в сопровождении полицейских в суд прибыла и Натаван Мурватова.