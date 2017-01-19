 

Судья не удовлетворил жалобу Али Инсанова

 

Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу экс-министра здравоохранения Али Инсанова на решение Гарадагского районного суда о продлении срока его ареста. Как передает Trend, об этом заявил адвокат Али Инсанова Тогрул Бабаев.

Судья Ильгар Мургузов не удовлетворил данную жалобу и сохранил в силе решение суда первой инстанции.

Али Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Ему были предъявлены обвинения в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и последующим трехлетним запретом работать на государственной должности.

В отношении Али Инсанова 24 августа 2016 года было возбуждено новое уголовное дело по статьям 234.1 (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, либо применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении его близких родственников, а равно угроза применения такого насилия) и 317.2.1 (изготовление, хранение, сокрытие, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в исправительных учреждениях или следственных изоляторах).

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