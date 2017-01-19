Ильхам Алиев о дополнительном сокращении добычи нефти

«Азербайджан готов поддержать дополнительное сокращение добычи нефти в случае принятия такого решения ОПЕК и странами вне картеля», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает РИА Новости.

«Мы приняли обязательство сократить добычу на 35 тысяч баррелей в сутки. И это обязательство будем выполнять. Процесс уже начался. Мы участвовали в заседании ОПЕК и не ОПЕК, мы были приглашены, так что свои обязательства выполняем», — сказал Ильхам Алиев.

«Пока мы снизили добычу на 35 тысяч баррелей, а дальше посмотрим. Если будет принято решение о дополнительном сокращении, то мы, естественно, будем это поддерживать, потому что мы солидарны в том, что здесь все страны должны искренне участвовать в этом процессе», — добавил он.

Отвечая на вопрос о возможности продления принятых решений, Ильхам Алиев сказал: «Это будет решено по итогам выполнения предыдущего решения и динамики ценообразования. Если цена будет стабилизирована, как сейчас, думаю, необходимости в дальнейших сокращениях не будет».