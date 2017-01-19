 

Вице-спикер Азербайджана жестко ответила Лаврову

Автор: Отдел информации 

Вице-спикер парламента Азербайджана Бахар Мурадова обвинила российский МИД в предвзятом отношении к процедуре экстрадиции Белоруссией в Баку незаконно посетившего оккупированные азербайджанские территории блогера Александра Лапшина, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

«Это селективный подход к вопросу, который можно считать проявлением политики двойных стандартов»,  заявила вице-спикер Милли Меджлиса, комментируя высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова, выступившего против экстрадиции блогера.

«Позиция по данному вопросу должна быть единой, а не отличаться по причине того, что совершено по отношению к тому или иному государству»,  подчеркнула Б.Мурадова.

Бахар Мурадова также обвинила главу МИД РФ в неадекватном заявлении по нагорно-карабахскому конфликту.

«Эльмар Мамедъяров достойно ответил Сергею Лаврову, который должен был выступить с адекватным заявлением по Нагорному Карабаху с учетом складывающейся ситуации в вопросе решения конфликта»,  заявила она журналистам.

Б.Мурадова отметила, что Азербайджан не устраивают пустые заявления о необходимости достижения мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, нужны конкретные действия.

«Мы ожидаем реальных действий для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе и от нашего стратегического партнера России, обладающей серьезными возможностями по содействию этому процессу»,  сказала она.

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