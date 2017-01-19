В Азербайджане ожидается дождь и мокрый снег

Завтра, 20 января, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах вероятны дожди, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

По прогнозам синоптиков, в некоторых местах полуострова возможен мокрый снег.

Временами усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным ветром.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 1-3 градуса тепла, днем 4-6 тепла, в Баку ночью 1-3 тепла, днем 4-6 тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 до 770 мм рт.ст., относительная влажность — 85-95%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, мокрый снег, в предгорных районах — снег. Днем начиная с западных районов осадки постепенно прекратятся. Местами вероятен туман. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем 3-8 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла.