 

В Азербайджане ожидается дождь и мокрый снег

 

Завтра, 20 января, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах вероятны дожди, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

По прогнозам синоптиков, в некоторых местах полуострова возможен мокрый снег.

Временами усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным ветром. 

Температура воздуха на полуострове ночью составит 1-3 градуса тепла, днем 4-6 тепла, в Баку ночью 1-3 тепла, днем 4-6 тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 до 770 мм рт.ст., относительная влажность  85-95%. 

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, мокрый снег, в предгорных районах  снег. Днем начиная с западных районов осадки постепенно прекратятся. Местами вероятен туман. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем 3-8 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла.

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