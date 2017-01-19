Спецслужбы Азербайджана займутся поисками пропавшего тренера

Главный тренер сборной Азербайджана по дзюдо Петер Зайзенбахер, обвиняемый в совершении преступлений сексуального характера в отношении нескольких несовершеннолетних девочек в Австрии и сбежавший от правосудия, мог покинуть Азербайджан по поддельному паспорту, сообщает haqqin.az со ссылкой на Die Presse.

Австрийские правоохранительные органы считают, что именно из-за фальшивого документа до сих пор не удалось обнаружить Зайзенбахера. В связи с этим австрийцы намерены привлечь к поиску двукратного олимпийского чемпиона спецслужбы Азербайджана и России.

Ранее в Федерации дзюдо Азербайджана сообщили, что главный тренер покинул нашу страну в середине декабря. Зайзенбахер сообщил, что едет на суд в Вену, который должен был начаться 19 декабря. Однако австрийцы предполагают, что беглец мог обмануть нашу федерацию и уехать из Азербайджана не в середине, а в конце декабря, используя поддельный паспорт.

Комментируя сегодня для haqqin.az вероятность того, что Зайзенбахер мог покинуть Азербайджан не в те сроки, о которых объявил, глава пресс-службы Федерации дзюдо Эльнур Ашрафоглу заявил, что исключать этого нельзя.

«В середине декабря Зайзенбахер сказал нам, что уезжает на суд в Австрию, - говорит Ашрафоглу. - Примерно 15-16 декабря он должен был покинуть Азербайджан. Но уехал он на самом деле из страны или остался тут, точно сказать не могу. С тех пор сотрудники нашей федерации его не видели, и всю информацию о Зайзенбахере мы узнаем из прессы.

Петер был свободен в своих действиях. Никто не контролировал, улетит он или нет. Никто не провожал его до самолета, чтобы мы могли быть уверенными, что он действительно улетел. После Олимпиады Зайзенбахер работал в Азербайджане без контракта. Мы договорились с ним, что подпишем контракт после того, как он успешно отстоит свою честь в суде. Кто же знал, что он исчезнет? Поэтому, учитывая отсутствие контракта, Федерация Азербайджана не предъявляла Зайзенбахеру какие-то особые требования. Он волен был покинуть страну, когда посчитает нужным».

Как известно, в понедельник было объявлено, что Венский областной уголовный суд выписал Европейский ордер на арест именитого дзюдоиста. Выяснилось, что на самом деле ордер был выдан еще 19 декабря – в день, когда Зайзенбахер не явился в суд. Но информация об ордере упорно скрывалась австрийскими правоохранительными органами в интересах следствия и была предоставлена прессе лишь на этой неделе после почти месяца неудачных поисков.

Европейский ордер действует на территории всех государств - членов Европейского Союза. Однако в Австрии надеются, что Зайзенбахер может быть арестован и за пределами Европы.

Шансов на то, что тренер добровольно сдастся правосудию, практически нет. Так считает один из друзей Зайзенбахера, венский тренер по дзюдо, имя которого - тоже в интересах следствия - не называется. «Самостоятельно он в Австрию не вернется. Я очень разочарован», - заявил он.

Не верит в это и его адвокат Бернхард Лехофер. «Не имею понятия, где он может быть. Последний контакт с Петером был у меня за несколько дней до суда. Если бы он хотел сообщить о месте своего пребывания, то давно сделал бы это. Я всегда доступен».

Нет информации о Зайзенбахере и у его семьи. Ранее выдвигались версии, что олимпийский чемпион может находиться в ОАЭ, ЮАР, на Мадагаскаре или в США. Была также выдвинута версия, что 56-летний тренер покончил с собой.

Если, к примеру, с Азербайджаном у Австрии есть соглашение о выдаче, то с ОАЭ и Мадагаскаром такового нет. Однако экстрадиции из этих стран тоже можно добиться, полагают в Министерстве юстиции Австрии.

Также стало известно, что австриец до сих пор числится генеральным директором компании Wayward, занимающейся добычей полезных ископаемых – золота, нефти, газа. Помимо Зайзенбахера c Wayward связан сын Зайзенбахера, являющийся вице-президентом компании, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско, где и проживает Зайзенбахер-младший.

Исполнительный директор компании - Георгий Алексидзе, который был президентом Федерации дзюдо Грузии, когда Зайзенбахер был главным тренером сборной этой страны (2010-2012 годы). На сайте компании фигурирует и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, принимавший участие в сделке на Мадагаскаре. В компанию входит также бывший помощник Зайзенбахера в сборной Азербайджана, австрийский спортивный ученый Харальд Хоршинегг.

Напомним, главному тренеру сборной Азербайджана грозит наказание до десяти лет. В начале октября 2016 года прокуратура Вены предъявила обвинение бывшему спортсмену по результатам трехлетнего расследования, начатого на основании заявления одной из его жертв. 56-летний австриец обвиняется в изнасиловании двух девочек в конце 1990-х - начале 2000-х годов, когда Зайзенбахер работал в одном из венских спортивных клубов.