 

НАТО о возвращении тела азербайджанского солдата

 

НАТО продолжает поддерживать мирное урегулирование нагорно–карабахского конфликта в рамках процесса ОБСЕ, сказал Trend официальный представитель НАТО.

По словам собеседника агентства, мирное решение конфликтов является основной ценностью НАТО.

Это является также одной из основных целей всех партнеров программы «Партнерство во имя мира», сказал официальный представитель НАТО.

НАТО также поддерживает последнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сказал он.

10 января сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с призывом к немедленному возвращению тела азербайджанского военнослужащего, все еще находящегося у армянской стороны.

29 декабря прошлого года при попытке перехода азербайджано-армянской государственной границы разведгруппа ВС Армении попала в засаду и понесла большие потери. В ходе боев без вести пропал военнослужащий ВС Азербайджана рядовой Чингиз Салман оглу Гурбанов.

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