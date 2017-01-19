Рада разрешила допуск иностранных военных в Украину

Парламент Украины принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях. Такое решение поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА Новости.

Ранее президент Украины Петр Порошенко попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию Украины подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2017 году. В частности, речь идет о проведении в этом году украинско-американских учений Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017.

Согласно документу, в рамках многонациональных учений предлагается разрешить допуск военных подразделений США, других государств — членов НАТО и государств — участников программы "Партнерство ради мира" (до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов) сроком до 365 дней в январе — декабре 2017 года.