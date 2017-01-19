Накануне автор «Фонтанки» Евгений Вышенков в статье «Все ищут крыс Оганесяна» рассказал интересные подробности о содержании под стражей вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна, сообщает haqqin.az.

По словам журналиста, когда арестованного чиновника привезли в следственный изолятор «Кресты», у него возникли проблемы со здоровьем и через неделю его были вынуждены перевести в тюремную больницу. Там Оганесяну предложили лечь в палату, где содержался другой подследственный – подполковник-азербайджанец. Однако Марат Оганесян не захотел попасть в эту палату и выбрал другую, где содержался армянин.

«Через неделю его перевели в тюремную больницу. Перед распределением подумали, с кем бы ему полежать. Был там один азербайджанец, арестованный подполковник, но пошел Марат к армянину. Вот такие толерантности», - пишет журналист.

Но, арестованный вице-губернатор не угадал при выборе тюремной палаты – проблемы ему создал сокамерник-армянин, утверждает Евгений Вышенков.

«Там не то, чтобы совсем кошмар, но камера на ночь закрывается, а телевизор только по вечерам заносят. Но было еще над чем работать сотрудникам режима. Сосед у Оганесяна оказался курящий и открывал форточку. А за окном же тогда до минус пяти доходило. Вельможа делал замечания, земляк не реагировал, пришлось приходить прапорщику, замерять температуру в комнате, демонстративно показывать градусник – «+26», - пишет журналист.

«Недавно Марата отправили обратно в «Кресты». И поместили его в том заведении, как говорят, на «5/1». То есть второй крест, пятое отделение, первый этаж. Странно, но это отделение, куда чуть ли не иностранные экскурсии водят. Потому что все в кафельной плитке, покрашено, стеклопакеты, между прочим. Но сосед опять курящий.

Сегодня, 18 января, в «Кресты» идет комиссия из тех, кто следит за правами человека в изоляции, а также члены общественной наблюдательной комиссии. Общественный резонанс теперь. Откроют камеру, поглядят по сторонам, спросят, очевидно, не желает ли сосед Оганесяна бросить курить. Рядом будет стоять пара офицеров тюрьмы №1. И вряд ли кто из них скажет: «Послушайте, а давайте посмотрим, как сидят остальные», - иронизирует российский журналист.

Напомним, что бывшего вице-губернатора Петербурга задержали 16 ноября в Москве, на следующий день ему предъявили обвинение по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). В ходе расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ и УЭБиПК был установлен факт хищения в 2014 году более 50 млн рублей при заключении генподрядчиком ЗАО "Трансстрой" договора с компанией "ТДМ" на поставку табло для стадиона "Зенит-Арена".