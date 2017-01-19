 

Спецоперацию против преступников из Грузии провели в Германии

 

Полиция Германии в регионе Саксония задержала членов преступной группировки, в состав которой входили граждане Грузии, сообщает телекомпания "Рустави 2".

Правоохранители обыскали более 30-ти домов в Дрездене и Лейпциге. Вместе с грузинами задержаны граждане Латвии и Вьетнама, имеющие в Германии статус вынужденно перемещенных лиц.

"Полиция Германии провела масштабную спецоперацию. В результате мы задержали 15 человек. Прошел обыск домов и изъятие предметов. Это одна из самых масштабных спецопераций, которая была проведена по всей стране за последнее время", — сказал пресс-спикер полиции Альфред Кланер.

Предполагаемые преступники в основном грабили торговые центры и магазины. Во время обыска их домов полицейские обнаружили ворованные спиртные напитки, продукты детского питания, табачные изделия и косметику, а также 30 грамм наркотического средства "героин" и кристаллы "метамфетамина".

"По официальным каналам посольство Грузии получило сообщение о задержании десяти грузин, которые подозреваются в воровстве. Судебный процесс в любом случае будет в Германии — так установлено немецким законодательством. Будут ли они отбывать наказание в Германии или их выдворят — это зависит о того, какая позиция будет у прокуратуры Германии", — сказал консул Грузии в Германии Кахабер Шишниашвили.

Он отметил, что у посольства есть имена и фамилии задержанных граждан Грузии, их семьям сообщат о случившемся в случае согласия арестованных.

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