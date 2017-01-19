 

Только в Азербайджане: банда ворует котлы с поминок фото; видео

 

Банда грабителей совершила цел ряд преступлений в селе Саркар в Самухском районе. Последней кражей банды стало похищение котлов, в которых готовили еду на поминках в селе. 27летний Сабухи Гасанов, его 28-летний брат Мушвиг и 27-летний Эльнар Мамедов в результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны и дали показания, сообщает телеканал ARB.

Незадачливые грабители украли четыре больших котла, общей стоимостью 2400 манатов, распилили их электропилой и сдали в пункт сборки металлолома за 270 манатов.

В ходе следствия по этому делу стало также известно, что эта банда причастна и к другим кражам в этом селе. Они воровали у односельчан телевизоры, музыкальные центры, электрические кабели и бытовую технику. Все ворованное они за бесценок продавали в Гяндже.

 

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