Завтра в Баку будет ограничено движение транспорта

В пятницу в связи с мероприятиями к годовщине трагедии 20 Января с 08:00 будет ограничено движение автомобилей на ряде улиц и проспектов Баку, сообщает Управление Государственной дорожной полиции.

Движение автотранспорта будет ограничено и изменено от пересечения улицы Микаила Мушвига с проспектом Гусейна Джавида, пересечения улицы Микаила Мушвига с проспектом Метбуат, по улице Мехти Гусейна от здания Телетеатра, пересечения улицы Иззета Набиева и Аббасгулу Аббасзаде, т.е. за зданием Милли Меджлиса — в сторону Парламентского проспекта и Аллеи шехидов.