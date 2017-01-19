 

Олимпийский чемпион-азербайджанец служит в казахстанской армии

 

Азербайджанский тяжелоатлет сборной Казахстана Ниджат Рагимов продолжает тренировки на военной службе. 24-летний спортсмен, отказавшийся выступать за сборную Азербайджана, с нынешнего года служит в казахстанской армии, сообщает АПА.

Согласно информации, победитель Рио-2016 вместе с другим олимпийским чемпионом Дмитрием Баландиным служит в воинской части, дислоцированной в Астане. В Алматы олимпийских чемпионов проводили в армию в торжественной обстановке. В проводах приняли участие не только рядовые болельщики, но и представители спортивной общественности.

В армии Рагимов будет проводить больше времени не с оружием, а со штангой. Он постарается не потерять форму и в рядах вооруженных сил. Одним словом, служба в армии не помешает его тренировкам.

Олимпийский чемпион гордится тем, что служит в казахстанской армии: «Каждый человек должен служить родине. Армия — это школа, которую должен пройти каждый мужчина. Я всегда готов надеть военную форму и горжусь этим».

Отметим, что спортсмены получили повестку еще перед Олимпиадой Рио, но ушли в армию примерно через четыре месяца.

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