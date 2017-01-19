Ильхам Алиев: «Азербайджан закупит новейшее вооружение в России»

Баку ведет с Москвой переговоры о поставках нового вооружения, заинтересован в новейших системах обороны, заявил РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Да, мы ведем переговоры по новым закупкам. Вам лучше известно, насколько развита российская военная промышленность. Мы заинтересованы в основном в самом современном оборонном вооружении, новых разработках. Это касается и вертолетной техники, и систем защиты — весь комплекс. Это перманентный процесс», — отметил он.

По его словам, перспективы новых контрактов Азербайджана и России в области вооружения «хорошие».