 

Заместитель Эльмана Рустамова о переходе маната к плавающему курсу

 

«Атрибутом плавающего курса является то, что курс полностью устанавливается участниками рынка. С 12 января текущего года валютные аукционы уже проводятся в новом формате, который заключается в том, что здесь курс устанавливают банки». Об этом АПА сообщил заместитель председателя правления Центробанка Афтандил Бабаев.

А.Бабаев отметил, что таким образом курс формируется на абсолютно либеральной основе.

«Средневзвешенный курс маната устанавливается как по итогам аукциона, так и по итогам прошедших в тот же день межбанковских сделок. Курс, формируемый сегодня, не подвергается каким-либо коррекциям. Переход на плавающий режим начался без резких скачков.

В России и Казахстане, перешедших на полностью либеральный курсовой режим, разница составила 3% и выше 27% соответственно. В Азербайджане же разница составила 3,4%. Адаптация к режиму плавающего курса проходит спокойнее, чем мы ожидали. В целом я оптимистично смотрю на рынок и динамику курса», - добавил А.Бабаев.

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