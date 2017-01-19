Почти половина россиян (45%) недовольны положением дел в страны, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на их сайте, пишет Газета.ру.

При этом, согласно опросу, 47% россиян в целом довольны положением дел в стране.

Больше всего негативно характеризуют работу властей в сфере здравоохранения (60%). Почти 50% респондентов заявили, что их не устраивает работа властей в сфере экономики и финансов, а 29% выразили недовольство работой властей в правоохранительной сфере.

В данных по итогам опроса также указано, что 48% россиян строит жизненные планы на год и менее, а почти четверть россиян (24%) сказали, что планов не строят вообще.

Тем не менее, 59% сомневаются, что в будущем государственная пенсия обеспечит им достойную жизнь.