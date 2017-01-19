Депутаты: «Азербайджан в тисках монополизма! Это позор!»

На заседании комитета по экономической политике депутаты Милли Меджлиса подвергли резкой критике экономическую политику Кабинета министров. По словам депутатов, в Азербайджане до сих пор не принят законопроект «О Кодексе конкуренции». В частности, депутат Вахид Ахмедов заявил, что данный законопроект не могут принять более десяти лет.

«Этот законопроект прошел в Милли Меджлисе через два чтения. На третьем чтении его вернули обратно. Президент подписал «Стратегическую дорожную карту». Поэтому должен быть принят ряд законов», - сказал депутат, которого цитирует Qafqazinfo.

Депутат заявил о необходимости принять новый закон «О Счетной палате».

«Каждый год, когда мы поднимаем этот вопрос, нам говорят, что министерство работает над этим. Но законопроекта все еще нет. Поэтому сегодня в Азербайджане процветает монополия», - сказал Вахид Ахмедов.

«Зачем мы не принимаем этот закон? Получается, что мы не принимаем то, что указано в «Стратегической дорожной карте» президента? В сложившейся в Азербайджане ситуации больше всего виноват Милли Меджлис. Мы не принимаем нужных законов. Мы вынуждены защищать чьи-то интересы.

Еще один законопроект, который необходимо принять, - это «О финансовом контроле». Мы разделили банковскую систему и создали Палату по надзору за финансовыми рынками. Исправилась ли ситуация в банковской системе? Страна в тисках монополизма! Это позор! Когда создавалась эта структура, я выступал против этого. Это не даст ничего хорошего Азербайджану. Теперь между Центробанком и Палатой появились разногласия. В определенных структурах идут финансовые махинации. Поэтому предлагаю включить в повестку дня принятие всех вышеуказанных законопроектов», - сказал он.

В свою очередь, председатель парламентского комитета по экономической политике Зияд Самедзаде заявил, что законпроект «О Кодексе конкуренции» пока не поступал в Милли Меджлис.

«Пусть этот законопроект сначала сюда поступит, чтобы мы его приняли. Администрация президента, соответствующие министерства работают над ним. Все законопроекты, которые до сегодняшнего дня поступили к нам, были приняты. Поэтому винить в сложившейся ситуации Милли Меджлис неправильно», - сказал З.Самедзаде.

Депутат Али Масимли отметил, что оба закона приняты во всем мире. «И только у нас они не приняты. Поэтому сейчас и случился кризис в нашей экономике. Нужно в срочном порядке принять эти законы», - заявил депутат.

Депутат Ильхам Алиев заявил, что если законопроект все еще не направлен в парламент, то надо потребовать объяснений в Администрации президента.