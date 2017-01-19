Рамиль Усубов уволил главного наказателя автомобилистов

Скандально известный инспектор ГАИ Рашад Нагиев по прозвищу Беко Рашад уволен с работы. Как передает Avtosfer.az, приказ об отправке Рашада Нагиева в распоряжение подписан министром внутренних дел Рамилем Усубовым.

Издание отмечает, что в последнее время от автомобилистов участились жалобы в адрес Рашада Нагиева. Владельцы автомобилей обвиняют инспектора ГАИ в превышении служебных полномочий и получении взяток.

Даже за малейшие нарушения правил дорожного движения Беко Рашад клеймил водителей «автохулиганами» и применял в отношении них самое суровое наказание.