В Баку похитили шубы на 120 тысяч манатов

Крупная кража произошла в торговом центре "Бина". Согласно информации, свыше ста шуб не досчитался владелец магазина меховых изделий Салех Аббасов, сообщает Sputnik Азербайджан.

18 января он обратился с заявлением в 10-е отделение полиции Гарадагского района. Мужчина показал, что из его магазина украдены 104 шубы стоимостью в 120 тысяч манатов. В преступлении Аббасов обвиняет своего продавца Асифа Керимова.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что кражу шуб предприниматель обнаружил в декабре 2016 года, когда работники магазина застали у выхода Керимова с пуфом в руках.

По версии следствия, молодой человек сказал, что несет этот предмет мебели, чтобы продать своей знакомой продавщице. Однако, открыв крышку пуфа, работники магазина обнаружили в нем шубу. Установлено и то, что похититель выносил шубы из магазина в течение шести месяцев. Куда подевал краденый товар похититель, в настоящее время выясняет следствие.

Керимов пока не задержан, с него взята расписка о невыезде на время проведения следствия.