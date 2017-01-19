 

Еще один азербайджанский депутат ополчился на Лаврова

Автор: Отдел информации 

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Карабахе, по мнению депутата Милли Меджлиса Сахиба Алыева, преследует две цели российской политики на Южном Кавказе. 

«Прежде всего таким заявлением РФ стремится поддержать надежды пророссийских сил в Армении перед предстоящими в апреле этого года выборами в парламент. И это понятно, поскольку в последние годы в Армении растут антироссийские настроения, причем не только у оппозиции, но и у госчиновников. Саргсяна и его администрацию все принялись упрекать в том, что вопреки интересам Армении внутреннюю и внешнюю политику страны они сделали полностью зависимой от Москвы. Вот в России и решили, встав на сторону Армении в карабахской проблеме, продемонстрировать ей свое расположение»,  сказал депутат в интервью haqqin.az.

Депутат не сомневается, что вне зависимости от того, какие планы на сей счет у Москвы, Азербайджан свои захваченные Арменией земли освободит. Страна-агрессор переживает сейчас не лучшие времена. Например, если до апрельской войны ежегодно оттуда сбегали 40 тысяч граждан, то после войны эта цифра подскочила до 60 тысяч. Это говорит о том, что экономическая изоляция Армении дает плоды. То есть демографическая ситуация в Армении на фоне социально-экономической деградации принимает катастрофический характер. И события развиваются по сценарию, предсказанному экс-президентом Тер-Петросяном, который предупреждал, что Армения будет сталкиваться со все более ужесточающими условиями урегулирования карабахского конфликта.

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