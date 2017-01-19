 

Кипр объединяется в Федерацию эксклюзив

Автор: Джейхун Наджафов, собкор 

Переговоры по объединению Кипра вошли в решающую стадию. Как сообщил haqqin.az их участник от турецкой общины — профессор  Восточно-Средиземноморского университета Ахмет Созен, процесс рассмотрения вопроса был разделен на пять внутренних пунктов (система управления, экономика, отношения с ЕС, собственность и территория) и один внешнеполитический (гарантии безопасности со стороны стран-гарантов независимости Кипра: Турции, Греции и Великобритании).

Ахмет Созен

Внутренние вопросы практически решены и согласованы. Остается вопрос гарантий безопасности киприотов. Турция выступает за то, чтобы оставить на острове часть турецкого военного контингента и предоставить странам-гарантам право вооруженного вмешательства в случае угрозы безопасности одной из общин. С этим не согласны греки-киприоты, которые выступают за вывод всех иностранных военных с острова. В данное время вопрос гарантий на техническом уровне рассматривается в Женеве с участием экспертов ООН, кипрских сторон, стран-гарантов: Великобритании, Греции, Турции, а также делегации ЕС.  

Созен отметил, что экспертам отвели три дня на согласование технических моментов. И эти дни станут ключевыми на пути решения одного из старейших межэтнических конфликтов.

«Если все пойдет в положительном русле, то уже в конце этого месяца соглашение о гарантиях, что на сегодняшний день является самым главным моментом в кипрском вопросе, будет подписано на уровне глав государств-гарантов и лидеров общин. Двадцать месяцев глава греческой общины Никос Анастасиадис и лидер турецкой общины Мустафа Акынджи вели интенсивные переговоры и проявили решимость идти до конца в деле объединения острова. И турецкое, и греческое население Кипра приветствует объединение острова.

Президент греческого Кипра Никос Анастасиадис и президент турецкого Кипра Мустафа Акынджи

Уже согласован компромиссный вариант будущего государственного устройства Кипра. Греки-киприоты выступали за унитарное государство, а турки  за две независимые страны. Компромиссом стала Кипрская Федерация»,  сообщил профессор.

По данным социологических опросов, 20% греков-киприотов все же выступают против федерации, но большинство турок  за федерацию. Это значит, что можно провести референдум и установить федерацию.

«Тем не менее часть турок-киприотов беспокоит безопасность совместного существования. Будут ли, к примеру, полицейские и судьи греческой национальности охранять турок на греческой стороне? А греки опасаются, что туристы потянутся на турецкую сторону, где цены в отелях значительно ниже, чем на греческой. Однако все эти вопросы решаемы, в крайнем случае, можно будет создать отдельную структуру по решению проблем в период объединения страны. Усилий и средств на все это жалеть нельзя, ведь на кону не только будущее Кипра, но и перспектива урегулирования других межэтнических конфликтов в мире по кипрской модели»,  считает эксперт.

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