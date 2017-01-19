Британия готовится к войне с Россией

Британская армия направила партию бронетехники через туннель под Ла-Маншем в рамках учений, проводимых на случай конфликта с Россией, передает газета The Sun.

Пять бронемашин, в числе которых танк "Челленджер", погрузили в вагоны и доставили во Францию ночью в среду. Обратный путь занял 40 минут.

Как отмечает издание, учения были организованы для укрепления сил быстрого реагирования НАТО в Восточной Европе. Руководство британской армии ищет новые способы моментального развертывания войск на материке, поскольку в течение следующих нескольких лет ее военные базы на территории Германии будут закрыты.

"Армия проверила возможность использования туннеля под Ла-Маншем для транспортировки военной техники в континентальную Европу. Это позволит нам увеличить мобильность вооруженных сил Великобритании", - заявили в ведомстве, добавив, что при необходимости танки могут быть доставлены также паромами и с помощью воздушных перевозок.