И даже лжесотрудников МНБ повели на эшафот

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в мошенничестве Логмана Абдуллаева, Нурлана Байрамова и других.

Как сообщает АПА, Логман Абдуллаев и Нурлан Байрамов лишены свободы на 18 лет каждый, Пярвиз Рзаев и Эмин Гасымов – на 16 лет каждый.

Находящийся под домашним арестом Руслан Гаджиев приговорен к условному наказанию с испытательным сроком на 5 лет. Обвиняемый Фархад Тагиев оштрафован на 3 тысячи манатов, с него взята подписка о невыезде. Другой обвиняемый, Герай Абдулов, оштрафован на 2 тысячи манатов, Турал Бабазаде приговорен к условному наказанию с испытательным сроком на 3 года.

Отметим, житель города Баку Тофиг Зульфугаров обратился в МВД с заявлением о том, что группа лиц, представившаяся сотрудниками Министерства национальной безопасности, обманув его, присвоила принадлежащие ему 3 миллиона 400 тысяч долларов США.