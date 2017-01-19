В Дании собираются признать «геноцид армян»

Парламент Дании на очередном пленарном заседании 19 января обсудит резолюцию о признании «геноцида армян» в Османской империи. Резолюцию в повестку парламента внесли партии Enhedslisten, Liberal Alliance и Alternativet благодаря усилиям армянской диаспоры Дании, пишет Milliyet.

Турецкие организации Дании начали широкомасштабные действия для срыва данной инициативы. Отмечается, что депутатам парламента Дании, а также в местные СМИ присылают множества писем, в которых говорится, что не турки массово истребляли армян, а наоборот.

В 2015 году глава МИД Дании Мартин Лидегаард заявил, что Дания официально не считает события 1915 года геноцидом. Он отметил, что правительство Дании «не пытается скрыть масштабы трагических событий в 1915 году, но официально не признает их как геноцид».