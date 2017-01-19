Китай намерен увеличить закупки нефти

Чистый импорт нефти в Китай к 2020 году увеличится на 17% по сравнению с уровнем 2015 года, поскольку падение производства в стране повышает зависимость от иностранной нефти, следует из пятилетнего плана развития нефтегазовой отрасли КНР.

Национальная комиссия развития и реформ Китая прогнозирует рост спроса на нефть к 2020 году на 8% по сравнению с 2015 годом — до 11,8 млн баррелей в сутки, или 590 млн тонн, сообщает «Вести Экономика».

По оценкам комиссии, чистый импорт нефти в Китай к 2020 году будет составлять в среднем 7,8 млн баррелей в сутки, или 390 млн тонн, по сравнению с 333 млн тонн в 2015 году.

Быстрый рост импорта ожидается на фоне стагнации производства в стране. Правительство Китая на этой неделе указало, что ожидает снижения внутреннего производства к 2020 году на 7% по сравнению с 2015 годом.