На прицеле Гайане Манукян

Несколько дней назад в социальных сетях подконтрольные армянским властям писаки устроили настоящую травлю главного редактора армяно-американского информагентства usaarmenianews.com Гайане Манукян.

Поводом злобной кампании против журналиста стали ее резкие публикации в независимых СМИ о коррупции и беззаконии среди высшего полицейского руководства республики. Разумеется, «блюстители закона» ополчились на Манукян, и дело дошло даже до откровенных угроз. Во всяком случае помощник полиции страны Малян и полковник Перихян отправили ей письма с предупреждением, где с применением нецензурной лексики предлагали приостановить критические публикации. Журналист даже опубликовала некоторые фрагмента своей переписки с Перихяном, где он ее наделяет самыми непристойными эпитетами.

И вот на днях Гайане Манукян опубликовала статью «Истинное лицо армянской полиции», в которой обвиняет правоохранительные органы Армении в неправомерных действиях не только по отношению к армянам, живущим на родине, но и к тем, кто поселился за границей, но выступает против режима Саргсяна.

В Армении говорить, а тем более писать о полиции в критическим тоне недопустимо, потому таких публикаций очень мало. Непонятно как полиция добилась того, что СМИ теперь ее только расхваливают, став необыкновенно лояльными по отношению к внутренним органам и закрывая глаза на многочисленные злоупотребления их сотрудников. Оно и понятно, ведь на поддержку благообразного имиджа бравых и отважных защитников населения государство не жалеет громадные средства, а с помощью денег можно уговорить молчать и, более того, прославлять можно многих, пишет Манукян.

Хотя и это не всегда удается, потому как сами полицейские нередко выходят из образа и предстают перед людьми наглыми и жестокими хамами, для которых на закон, как говорится, начхать. Так что и миллионы драмов не помогут скрыть беззакония, творимые правоохранителями. Свою доблесть надо доказывать реальными делами, а не раскрашиванием «подвигов» в СМИ.

В то же время реальные реформы структуры не просто пробуксовывают, а практически отсутствуют, тогда как Запад выделяет на модернизацию полиции огромные суммы. И полиция старается отчитаться, как эффективно потрачены направленные ей средства.

Однако все это не более чем инсценированный фарс, а что на деле никаких структурных реформ нет и в помине, -утверждает журналистка.

«Люди, работающие в полиции, наплевав на свои правоохранные функции, рьяно исполняют политические заказы по отношению к оппозиционно настроенным гражданам. Полиция занимается укрощением этих строптивцев независимо от их местонахождения. Немало случаев, когда именно представителями этой структуры организовывали настоящие диверсионные информационные атаки против инакомыслящих и оппозиционно настроенных армян, проживающих за границей. Их цель - любыми методами поддержать власть имущих и охранять их хоть зубами. Одним из ярких примеров сказанному может стать информационная атака на СМИ, где я работаю, и лично на меня. И все это делается по наводке высокопоставленных чинов полиции и перерастет в настоящий психологический террористический акт», - уверяет Манукян.

Кстати, несмотря на то, в истории с Гайане Манукян были названы имена инициаторов и исполнителей травли. Правоохранительные органы никоим образом на это не отреагировали. Собственно, полиция Армении давно перестала работать как правоохранительная структура, трансформировавшись в своеобразный чекистскую организацию, отличающуюся, как и ЧК при режиме большевиков, крайней свирепостью и беспощадностью и исполняющую только карательную функцию.

«Это и есть истинное лицо полиции Республики Армения на сегодняшний день», - пишет Манукян.