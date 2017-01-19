Эрдоган: «За причастность к FETO арестованы 43 тысячи человек»

Около 43 тысяч человек в Турции арестованы после попытки переворота в июле за причастность к организации Фетхуллаха Гюлена (FETO), около 93 тысяч госслужащих уволены, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

"За причастность к FEТO после попытки переворота арестованы около 43 тысяч человек, более 93 тысяч уволены с госслужбы. Чистка еще не закончилась", — заявил Эрдоган, выступая перед главами местных органов управления в Анкаре.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.