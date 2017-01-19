Евро-2017 откроет битва между Россией и Украиной в Баку

Сегодня был объявлен календарь женского чемпионата Европы по волейболу, который пройдет в Азербайджане и Грузии в сентябре-октябре этого года.

Примечательно, что в матче-открытия чемпионата, 22 сентября, в принципиальном противостоянии в группе «С» встретятся сборные Украины и России. Эта игра состоится в Баку, на Национальной гимнастической арене, и начнется в 15:30.

В тот же день национальная команда Азербайджана, которая выступит в группе «А», проведет в Баку стартовый матч с Венгрией. Время начала игры — 18:00.

В первый день чемпионата состоятся еще пять матчей: Италия — Грузия (17:00, Тбилиси), Сербия — Чехия (17:00, Гейгель), Беларусь — Хорватия (20:00, Тбилиси), Голландия — Бельгия (20:00, Гейгель), Польша — Германия (20:30, Баку).

Свой второй матч сборная Азербайджана проведет 24 сентября против Польши. Этот матч начнется в 18:00. А на следующий день в это же время Азербайджан сыграет с Германией. Обе игры пройдут в Баку.

Состав групп

Группа «А»: Азербайджан, Германия, Венгрия, Польша (игры пройдут в Баку)

Группа «В»: Беларусь, Хорватия, Грузия, Италия (Тбилиси)

Группа «С»: Болгария, Россия, Турция, Украина (Баку)

Группа «D»: Бельгия, Чехия, Сербия, Голландия (Гейгель).

Если матчи групповой стадии пройдут в трех городах, то игры на выбывание — только в Баку.

Победители каждой из четырех групп напрямую выйдут в четвертьфинал, а командам, занявшим в своих группах 2-е и 3-е места, придется играть в раунде плей-офф за право выхода в 1/4 финала. Матчи плей-офф состоятся 26-27 сентября, четвертьфиналы — 28-29-го, полуфиналы — 30-го, а финал — 1 октября.

Азербайджан впервые проводит чемпионат Европы среди взрослых по игровым видам спорта. Жеребьевка турнира состоялась в Баку 24 ноября.

Нашу столицу впервые посетил президент Европейской конфедерации волейбола (CEV) Александр Боричич. CEV, Азербайджан и Грузия подписали трехсторонний контракт.

После жеребьевки президент Федерации волейбола Азербайджана Джавид Гурбанов заверил, что Азербайджан проведет предстоящий Евро на высшем уровне. Вице-президент Федерации Фаик Гараев отметил, что азербайджанская сторона довольна жеребьевкой.

«Со многими командами неоднократно играли. Конечно, сейчас рано далеко загадывать, но команде вполне по силам пробиться в плей-офф и бороться за самые высокие места. Нужно быть готовыми к турниру и психологически, так как сборная Азербайджана будет играть в родных стенах».

Верит в успешное проведение чемпионата Европы и президент Федерации волейбола Грузии Ираклий Чачуа, который тоже был доволен жеребьевкой. «Надеюсь, сборная Грузии выйдет в следующий этап», — заявил он.

В свою очередь, Александр Боричич считает, что Азербайджан и Грузия организуют исторический чемпионат Европы. «Это будет последний чемпионат Европы с участием 16 команд. В 2019 году в финальной стадии будут играть уже 24 сборные. Первенство континента в Азербайджане и Грузии даст дальнейший толчок для развития волейбола в этих странах», — заявил президент CEV.