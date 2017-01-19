Освобожден подозреваемый в убийстве дочери отец

Арестованный пять месяцев назад по подозрению в убийстве дочери 62-летний Эльдар Гурбанов сегодня вышел на свободу, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Эльдар Гурбанов был освобожден из-под стражи согласно решению следователя, который ведет расследование по делу об убийстве 33-летней Гюльнар Гурбановой.

Напомним, в ночь с 21 на 22 августа 2016 года в городе Сальян было найдено тело 33-летней Гюльнар Гурбановой. Спустя три дня по подозрению в убийстве был задержан ее отец Эльдар Гурбанов. Предполагалось, что мужчина задушил свою дочь на почве личных отношений.

Однако в ходе следственных мероприятий было установлено, что убийцей является муж сестры Гюльнар Гурбановой Анар Ахадов (1980 г.р.).